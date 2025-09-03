Morre, aos 22 anos, a passista Julia Costa Pereira, da Dragões da Real A escola de samba Dragões da Real, uma das tradicionais do Carnaval de São Paulo, está... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 20h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morre, aos 22 anos, a passista Julia Costa Pereira, da Dragões da Real Portal Pop Mais

A escola de samba Dragões da Real, uma das tradicionais do Carnaval de São Paulo, está de luto. Julia Costa Pereira, passista da Ala Show – Malandros e Passistas da Real, faleceu aos 22 anos. A notícia foi divulgada na última terça-feira (2), por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais da agremiação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa triste perda.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Bruna Biancardi revela o quarto encantador da filha Mel; veja as fotos

Noiva viraliza após ver madrasta de branco em seu casamento: “Pensei em jogar vinho no vestido”

“Rainha da Cetamina” se declara culpada pela morte de Matthew Perry e pode pegar até 65 anos de prisão