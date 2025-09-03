Morre, aos 22 anos, a passista Julia Costa Pereira, da Dragões da Real

Logo R7.com
A escola de samba Dragões da Real, uma das tradicionais do Carnaval de São Paulo, está...

A escola de samba Dragões da Real, uma das tradicionais do Carnaval de São Paulo, está de luto. Julia Costa Pereira, passista da Ala Show – Malandros e Passistas da Real, faleceu aos 22 anos. A notícia foi divulgada na última terça-feira (2), por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais da agremiação.

