Morre, aos 27 anos, o filho do vocalista da Banda Alma Gêmea

O cantor Torcedor, vocalista da Banda Alma Gêmea, está de luto pela morte do seu filho,...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Torcedor e Ronald Valença - Foto: Reprodução / Instagram Portal Pop Mais

O cantor Torcedor, vocalista da Banda Alma Gêmea, está de luto pela morte do seu filho, Ronald Valença. O rapaz, que também era artista da música, morreu aos 27 anos na manhã desta segunda-feira, 11.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

