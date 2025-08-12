Morre, aos 27 anos, o filho do vocalista da Banda Alma Gêmea O cantor Torcedor, vocalista da Banda Alma Gêmea, está de luto pela morte do seu filho,... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Torcedor e Ronald Valença - Foto: Reprodução / Instagram Portal Pop Mais

O cantor Torcedor, vocalista da Banda Alma Gêmea, está de luto pela morte do seu filho, Ronald Valença. O rapaz, que também era artista da música, morreu aos 27 anos na manhã desta segunda-feira, 11.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Suspeitos de invadir casa de Brad Pitt são presos

Yudi Tamashiro diz que deixará o Brasil e expõe motivo: ‘Começar do zero’

Cantora tem mal súbito e morre após fazer show em Cuiabá e postar vídeo celebrando a vida