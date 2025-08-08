Logo R7.com
Morre, aos 66 anos, o sambista Arlindo Cruz

Morreu, aos 66 anos, o sambista Arlindo Cruz. Ele estava internado desde abril por conta de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

morre arlindo cruz Portal Pop Mais

Morreu, aos 66 anos, o sambista Arlindo Cruz. Ele estava internado desde abril por conta de uma pneumonia. O sambista lidava com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico desde 2017.

Para saber mais sobre a vida e a carreira de Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

