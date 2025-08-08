Morre, aos 66 anos, o sambista Arlindo Cruz Morreu, aos 66 anos, o sambista Arlindo Cruz. Ele estava internado desde abril por conta de... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h59 ) twitter

Morreu, aos 66 anos, o sambista Arlindo Cruz. Ele estava internado desde abril por conta de uma pneumonia. O sambista lidava com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico desde 2017.

