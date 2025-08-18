Morre, aos 69 anos, o jornalista esportivo Marcelo Bianconi
O jornalista esportivo Marcelo Bianconi faleceu neste domingo (17), aos 69 anos, em decorrência de um câncer. A confirmação foi feita pela Prefeitura de Mococa (SP), município onde ele residia.
