Morre aos 86 anos Miguel Proença, ícone do piano brasileiro com reconhecimento internacional

O Brasil perdeu nesta sexta-feira (22/8) um de seus maiores nomes da música erudita: o pianista...

O Brasil perdeu nesta sexta-feira (22/8) um de seus maiores nomes da música erudita: o pianista Miguel Proença, que faleceu aos 86 anos no Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

