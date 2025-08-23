Morre aos 86 anos Miguel Proença, ícone do piano brasileiro com reconhecimento internacional
O Brasil perdeu nesta sexta-feira (22/8) um de seus maiores nomes da música erudita: o pianista Miguel Proença, que faleceu aos 86 anos no Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla de órgãos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre a vida e legado de Miguel Proença.
