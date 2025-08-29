Morre aos 92 anos o compositor russo Rodion Shchedrin, autor dos balés “Carmen Suite” e “Anna Karenina”
O renomado compositor russo Rodion Shchedrin, conhecido mundialmente por obras como os balés “Carmen Suite” e...
O renomado compositor russo Rodion Shchedrin, conhecido mundialmente por obras como os balés “Carmen Suite” e “Anna Karenina”, faleceu aos 92 anos, anunciou nesta sexta-feira (29) o Teatro Bolshoi de Moscou.
