Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Morre aos 92 anos o compositor russo Rodion Shchedrin, autor dos balés “Carmen Suite” e “Anna Karenina”

O renomado compositor russo Rodion Shchedrin, conhecido mundialmente por obras como os balés “Carmen Suite” e...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Rodion Shchedrin Portal Pop Mais

O renomado compositor russo Rodion Shchedrin, conhecido mundialmente por obras como os balés “Carmen Suite” e “Anna Karenina”, faleceu aos 92 anos, anunciou nesta sexta-feira (29) o Teatro Bolshoi de Moscou.

Para mais detalhes sobre a vida e legado de Rodion Shchedrin, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.