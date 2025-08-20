Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Morre Carlos Augusto “Big”, ícone do movimento black em Salvador

Faleceu nesta quarta-feira (20/8) o agitador cultural Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido popularmente como Big, aos...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

carlos augusto big Portal Pop Mais

Faleceu nesta quarta-feira (20/8) o agitador cultural Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido popularmente como Big, aos 69 anos. Ele estava internado em Salvador (BA) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória de Big e sua importância na cultura baiana.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.