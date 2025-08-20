Morre Carlos Augusto “Big”, ícone do movimento black em Salvador
Faleceu nesta quarta-feira (20/8) o agitador cultural Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido popularmente como Big, aos 69 anos. Ele estava internado em Salvador (BA) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória de Big e sua importância na cultura baiana.
