Morre Carlos Augusto "Big", ícone do movimento black em Salvador Faleceu nesta quarta-feira (20/8) o agitador cultural Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido popularmente como Big, aos... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h00 )

carlos augusto big Portal Pop Mais

Faleceu nesta quarta-feira (20/8) o agitador cultural Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido popularmente como Big, aos 69 anos. Ele estava internado em Salvador (BA) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória de Big e sua importância na cultura baiana.

