Morre Carlos Sebastião Prata, o Grande Otelo Filho, aos 70 anos Carlos Sebastião Prata, conhecido artisticamente como Grande Otelo Filho, faleceu nesta terça-feira (20), aos 70 anos,... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h19 )

Grande Otelo filho Portal Pop Mais

Carlos Sebastião Prata, conhecido artisticamente como Grande Otelo Filho, faleceu nesta terça-feira (20), aos 70 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Hugo Gross, presidente do presidente do SATED/RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro).

