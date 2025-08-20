Morre Carlos Sebastião Prata, o Grande Otelo Filho, aos 70 anos
Carlos Sebastião Prata, conhecido artisticamente como Grande Otelo Filho, faleceu nesta terça-feira (20), aos 70 anos,...
Carlos Sebastião Prata, conhecido artisticamente como Grande Otelo Filho, faleceu nesta terça-feira (20), aos 70 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Hugo Gross, presidente do presidente do SATED/RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória de um grande artista.
