Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Morre Claudinha Lemos, cantora que marcou o forró nos anos 2010

A música nordestina perdeu uma de suas vozes mais marcantes. A cantora Claudinha Lemos, que brilhou...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Morre Claudinha Lemos Portal Pop Mais

A música nordestina perdeu uma de suas vozes mais marcantes. A cantora Claudinha Lemos, que brilhou no cenário do forró durante a década de 2010, morreu neste domingo (31/8), aos 43 anos, em Campo Maior, no Piauí. Ela enfrentava uma luta contra o câncer e faleceu em casa, cercada pela família.

Para saber mais sobre a trajetória e o legado de Claudinha Lemos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.