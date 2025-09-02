Morre Claudinha Lemos, cantora que marcou o forró nos anos 2010
A música nordestina perdeu uma de suas vozes mais marcantes. A cantora Claudinha Lemos, que brilhou
A música nordestina perdeu uma de suas vozes mais marcantes. A cantora Claudinha Lemos, que brilhou no cenário do forró durante a década de 2010, morreu neste domingo (31/8), aos 43 anos, em Campo Maior, no Piauí. Ela enfrentava uma luta contra o câncer e faleceu em casa, cercada pela família.
