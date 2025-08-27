Morre Coracy Arantes, a “vovó do TikTok”, aos 82 anos
A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente conhecida como a “vovó do TikTok”, faleceu aos 82 anos...
A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente conhecida como a “vovó do TikTok”, faleceu aos 82 anos em São José dos Campos (SP), após complicações de uma doença pulmonar e duas paradas cardíacas sofridas no último fim de semana.
A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente conhecida como a “vovó do TikTok”, faleceu aos 82 anos em São José dos Campos (SP), após complicações de uma doença pulmonar e duas paradas cardíacas sofridas no último fim de semana.
Para saber mais sobre a vida e o legado de Coracy Arantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: