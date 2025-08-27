Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Morre Coracy Arantes, a “vovó do TikTok”, aos 82 anos

A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente conhecida como a “vovó do TikTok”, faleceu aos 82 anos...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Influenciadora Coracy Arantes, de 82 anos, está internada em estado grave Portal Pop Mais

A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente conhecida como a “vovó do TikTok”, faleceu aos 82 anos em São José dos Campos (SP), após complicações de uma doença pulmonar e duas paradas cardíacas sofridas no último fim de semana.

Para saber mais sobre a vida e o legado de Coracy Arantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.