Morre Dale Webster, que quebrou o recorde após passar 40 anos surfando todos os dias
O lendário surfista Dale Webster, natural da Califórnia (EUA) e conhecido mundialmente por seu feito histórico...
O lendário surfista Dale Webster, natural da Califórnia (EUA) e conhecido mundialmente por seu feito histórico de surfar por mais dias consecutivos, morreu em Rohnert Park, Califórnia. A família confirmou a notícia ao New York Times e a outros veículos de imprensa.
