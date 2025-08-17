Logo R7.com
Morre Dale Webster, que quebrou o recorde após passar 40 anos surfando todos os dias

O lendário surfista Dale Webster, natural da Califórnia (EUA) e conhecido mundialmente por seu feito histórico...

O lendário surfista Dale Webster, natural da Califórnia (EUA) e conhecido mundialmente por seu feito histórico de surfar por mais dias consecutivos, morreu em Rohnert Park, Califórnia. A família confirmou a notícia ao New York Times e a outros veículos de imprensa.

