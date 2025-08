Morre David Roach, vocalista da banda Junkyard David Roach, vocalista e cofundador da banda Junkyard, morreu aos 59 anos após uma batalha contra... Portal Pop Mais|Do R7 04/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h19 ) twitter

morre David Roach Portal Pop Mais

David Roach, vocalista e cofundador da banda Junkyard, morreu aos 59 anos após uma batalha contra o câncer de pele. Ele faleceu apenas duas semanas após se casar com sua esposa, Jennifer. A informação foi confirmada no último sábado (2/8) por meio do perfil oficial da banda nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre a vida e legado de David Roach, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

