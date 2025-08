Morre dona Ana, mãe do rapper BK, aos 58 anos Informação foi confirmada pelo próprio artista em post nas redes sociais Portal Pop Mais|Do R7 01/08/2025 - 18h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h24 ) twitter

Bk ao lado da mãe, Ana Portal Pop Mais

Morreu, nesta sexta-feira (1º), Ana Cristina Costa Gomes, mãe do rapper BK’, aos 58 anos. Doutora, pesquisadora e uma das fundadoras do Movimento de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo próprio artista em post nas redes sociais. A causa do falecimento não foi divulgada.

