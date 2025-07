Morre Eileen Fulton, atriz que atuou por 50 anos na mesma novela Morreu, aos 91 anos, em Asheville, no estado da Carolina do Norte, Eileen Fulton. Considerada uma... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h17 ) twitter

Morreu, aos 91 anos, em Asheville, no estado da Carolina do Norte, Eileen Fulton. Considerada uma lenda da dramaturgia nos Estados Unidos, ela chegou a atuar por 50 anos na mesma novela. A atriz estava com a saúde debilitada, de acordo com o obituário publicado pela Funerária Groce, e faleceu em 14 de julho. Porém, a informação só foi divulgada no domingo, 20. A causa do óbito não foi revelada.

Para mais detalhes sobre a vida e carreira de Eileen Fulton, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

