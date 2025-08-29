Morre em Belo Horizonte o jornalista César Ferraz, aos 73 anos
O jornalista César Ferraz, de 73 anos, faleceu nesta quinta-feira (28), em Belo Horizonte, em decorrência...
O jornalista César Ferraz, de 73 anos, faleceu nesta quinta-feira (28), em Belo Horizonte, em decorrência de complicações do Alzheimer. Ele estava internado desde a última sexta-feira no Hospital da Unimed, no bairro Santa Efigênia. O velório será realizado nesta sexta-feira (29), a partir das 10h, no Cemitério Bosque da Esperança, onde também ocorrerá o enterro, às 14h.
