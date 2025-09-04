Morre Giorgio Armani, ícone da moda, aos 91 anos O estilista italiano Giorgio Armani morreu aos 91 anos, segundo comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (4)... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 11h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h17 ) twitter

Morre Giorgio Armani, ícone da moda italiana, aos 91 anos Portal Pop Mais

O estilista italiano Giorgio Armani morreu aos 91 anos, segundo comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (4) pelo Grupo Armani.

Para mais detalhes sobre a vida e legado de Giorgio Armani, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

