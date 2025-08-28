Logo R7.com
Morre Íris Lettieri, a voz inesquecível dos aeroportos brasileiros

Faleceu aos 84 anos, no Rio de Janeiro, a locutora Íris Lettieri, eternizada como a voz...

Faleceu aos 84 anos, no Rio de Janeiro, a locutora Íris Lettieri, eternizada como a voz oficial do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Sua voz, serena e marcante, acompanhou gerações de passageiros e se tornou símbolo da aviação brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória dessa icônica locutora.

