Morre Íris Lettieri, a voz inesquecível dos aeroportos brasileiros Faleceu aos 84 anos, no Rio de Janeiro, a locutora Íris Lettieri, eternizada como a voz... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morre Íris Lettieri, a voz inesquecível dos aeroportos brasileiros Portal Pop Mais

Faleceu aos 84 anos, no Rio de Janeiro, a locutora Íris Lettieri, eternizada como a voz oficial do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Sua voz, serena e marcante, acompanhou gerações de passageiros e se tornou símbolo da aviação brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória dessa icônica locutora.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Lembra dele? Richard Dean Anderson, o eterno MacGyver, completa 75 anos e leva vida discreta

Irmão da influenciadora Laura Brito morre após complicações em cirurgia na Paraíba

Virginia encanta seguidores ao mostrar momento de brincadeira dos três filhos; veja