Morre irmã de Cissa Guimarães
A apresentadora compartilhou uma mensagem emocionante em suas redes sociais.
Neste domingo (24), Cissa Guimarães usou as redes sociais para se despedir da irmã, Bali Guimarães. A atriz e apresentadora se emocionou ao compartilhar a homenagem.
