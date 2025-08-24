Logo R7.com
Morre irmã de Cissa Guimarães

A apresentadora compartilhou uma mensagem emocionante em suas redes sociais.

Neste domingo (24), Cissa Guimarães usou as redes sociais para se despedir da irmã, Bali Guimarães. A atriz e apresentadora se emocionou ao compartilhar a homenagem.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

