Morre Jerry Adler, ator de “The Sopranos” e “Mad About You”, aos 96 anos Com uma carreira que se estendeu por mais de 60 anos, Jerry Adler deixou sua marca tanto nos palcos quanto nas telas.

O mundo do entretenimento perdeu um de seus nomes mais marcantes neste fim de semana. O ator e diretor Jerry Adler, amplamente reconhecido por suas atuações em séries de sucesso como The Sopranos e Mad About You, faleceu na última sexta-feira (21), em sua residência em Nova York. A notícia foi confirmada neste domingo (23) pelo portal TMZ. Adler tinha 96 anos e, até o momento, a causa de sua morte não foi divulgada pela família.

