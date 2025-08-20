Morre John Crawley, estrela do TikTok conhecida como KingbeardX, aos 47 anos

Logo R7.com
John Crawley Portal Pop Mais

O influenciador John Crawley, famoso no TikTok pelo perfil KingbeardX, morreu aos 47 anos. A causa da morte foi identificada como parada cardíaca súbita, segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana.

