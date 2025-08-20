Morre Margarida Blanco, uma das pessoas mais velhas do mundo, aos 117 anos Margarida Blanco, uma das pessoas mais velhas do mundo, faleceu na última terça-feira (19) em São... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h00 ) twitter

Morre Margarida Blanco Portal Pop Mais

Margarida Blanco, uma das pessoas mais velhas do mundo, faleceu na última terça-feira (19) em São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Aos 117 anos, ela partiu de causas naturais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a vida de Margarida Blanco.

