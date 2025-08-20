Morre Margarida Blanco, uma das pessoas mais velhas do mundo, aos 117 anos
Margarida Blanco, uma das pessoas mais velhas do mundo, faleceu na última terça-feira (19) em São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Aos 117 anos, ela partiu de causas naturais.
