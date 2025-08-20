Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Morre Margarida Blanco, uma das pessoas mais velhas do mundo, aos 117 anos

Margarida Blanco, uma das pessoas mais velhas do mundo, faleceu na última terça-feira (19) em São...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Morre Margarida Blanco Portal Pop Mais

Margarida Blanco, uma das pessoas mais velhas do mundo, faleceu na última terça-feira (19) em São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Aos 117 anos, ela partiu de causas naturais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a vida de Margarida Blanco.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.