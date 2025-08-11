Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência baleado na Colômbia
O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado em junho em Bogotá, morreu...
O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado em junho em Bogotá, morreu nesta segunda-feira (11), aos 39 anos. O parlamentar de oposição estava em cuidados intensivos após sofrer um atentado brutal durante um ato político em um parque de Bogotá.
O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado em junho em Bogotá, morreu nesta segunda-feira (11), aos 39 anos. O parlamentar de oposição estava em cuidados intensivos após sofrer um atentado brutal durante um ato político em um parque de Bogotá.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa tragédia que abala a política colombiana.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa tragédia que abala a política colombiana.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: