Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência baleado na Colômbia O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado em junho em Bogotá, morreu... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 08h38

Miguel Uribe Portal Pop Mais

O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado em junho em Bogotá, morreu nesta segunda-feira (11), aos 39 anos. O parlamentar de oposição estava em cuidados intensivos após sofrer um atentado brutal durante um ato político em um parque de Bogotá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa tragédia que abala a política colombiana.

