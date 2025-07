Morre o jornalista Marcelo Beraba, aos 74 anos Marcelo Beraba, jornalista renomado e um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), morreu... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 18h59 (Atualizado em 28/07/2025 - 18h59 ) twitter

morre marcelo beraba Portal Pop Mais

Marcelo Beraba, jornalista renomado e um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), morreu aos 74 anos. A informação foi confirmada pela própria Abraji, nesta segunda-feira (28), que destacou seu papel crucial na criação da entidade em 2002, após o assassinato do jornalista Tim Lopes, e sua liderança como primeiro presidente. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro onde tratava um câncer no cérebro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória de Marcelo Beraba e suas contribuições para o jornalismo brasileiro.

