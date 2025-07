Morre Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden, morreu aos 69 anos. A morte do músico... Portal Pop Mais|Do R7 29/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 18h18 ) twitter

Morre, Paul Mario Day, aos 69 anos, primeiro vocalista do Iron Maiden Portal Pop Mais

Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden, morreu aos 69 anos. A morte do músico foi anunciada nesta terça-feira (29/7) por Andy Scott, guitarrista da banda Sweet, por meio de um comunicado publicado no Facebook. A causa da morte não foi informada. Entretanto, o cantor contra um tipo de câncer não especificado.

Para mais detalhes sobre a vida e a carreira de Paul Mario Day, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

