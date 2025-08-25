Morre Rogério Meanda, guitarrista da Blitz e parceiro musical de Cazuza
O mundo da música perdeu um de seus nomes marcantes. Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz,...
O mundo da música perdeu um de seus nomes marcantes. Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, morreu nesta segunda-feira (25). A notícia foi confirmada nas redes sociais do grupo, mas a causa da morte não foi revelada.
O mundo da música perdeu um de seus nomes marcantes. Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, morreu nesta segunda-feira (25). A notícia foi confirmada nas redes sociais do grupo, mas a causa da morte não foi revelada.
Para mais informações sobre a vida e a carreira de Rogério Meanda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: