Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Morre Rogério Meanda, guitarrista da Blitz e parceiro musical de Cazuza

O mundo da música perdeu um de seus nomes marcantes. Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz,...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Morre Rogério Meanda, guitarrista da Blitz e parceiro musical de Cazuza Portal Pop Mais

O mundo da música perdeu um de seus nomes marcantes. Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, morreu nesta segunda-feira (25). A notícia foi confirmada nas redes sociais do grupo, mas a causa da morte não foi revelada.

Para mais informações sobre a vida e a carreira de Rogério Meanda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.