Morre Samuel Gutman, um dos últimos sobreviventes do Holocausto

Samuel Gutman, empresário polonês e um dos últimos sobreviventes do Holocausto, morreu em Bogotá poucas semanas...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Morre Samuel Gutman, um dos últimos sobreviventes do Holocausto (Foto: Reprodução) Portal Pop Mais

Samuel Gutman, empresário polonês e um dos últimos sobreviventes do Holocausto, morreu em Bogotá poucas semanas depois de completar 100 anos. A notícia foi confirmada pela Confederação das Comunidades Judaicas da Colômbia (CCJC). A causa da morte não foi divulgada.

