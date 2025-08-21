Morre Samuel Gutman, um dos últimos sobreviventes do Holocausto Samuel Gutman, empresário polonês e um dos últimos sobreviventes do Holocausto, morreu em Bogotá poucas semanas... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h18 ) twitter

Morre Samuel Gutman, um dos últimos sobreviventes do Holocausto (Foto: Reprodução) Portal Pop Mais

Samuel Gutman, empresário polonês e um dos últimos sobreviventes do Holocausto, morreu em Bogotá poucas semanas depois de completar 100 anos. A notícia foi confirmada pela Confederação das Comunidades Judaicas da Colômbia (CCJC). A causa da morte não foi divulgada.

Para saber mais sobre a vida e legado de Samuel Gutman, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

