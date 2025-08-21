Morre Samuel Gutman, um dos últimos sobreviventes do Holocausto
Samuel Gutman, empresário polonês e um dos últimos sobreviventes do Holocausto, morreu em Bogotá poucas semanas...
Samuel Gutman, empresário polonês e um dos últimos sobreviventes do Holocausto, morreu em Bogotá poucas semanas depois de completar 100 anos. A notícia foi confirmada pela Confederação das Comunidades Judaicas da Colômbia (CCJC). A causa da morte não foi divulgada.
Samuel Gutman, empresário polonês e um dos últimos sobreviventes do Holocausto, morreu em Bogotá poucas semanas depois de completar 100 anos. A notícia foi confirmada pela Confederação das Comunidades Judaicas da Colômbia (CCJC). A causa da morte não foi divulgada.
Para saber mais sobre a vida e legado de Samuel Gutman, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: