Morre segundo pugilista após nocaute em evento de boxe
A Organização Mundial de Boxe (WBO) anunciou, no sábado (9), a morte do segundo pugilista que foi internado às pressas, em um hospital de Tóquio, no último dia 2 de agosto, em decorrência de lesões cerebrais. Hiromasa Urakawa, 28 anos, foi socorrido após ser nocauteado por Yoji Saito no oitavo assalto, em evento realizado no Korakuen Hall, na capital japonesa, mas não resistiu aos ferimentos.
