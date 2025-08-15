Mousik firma parceria na curadoria do Festival Lapa Pela Lapa
A Mousik, gestora musical reconhecida por seu trabalho de desenvolvimento estratégico e artístico, firma uma parceria de peso com a segunda edição do Festival Lapa Pela Lapa, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez no evento, a empresa entra como parceira na curadoria musical do Circo Voador — batizado especialmente de Palco Mousik — reforçando sua atuação no mercado como impulsionadora de novos talentos da cena urbana contemporânea.
