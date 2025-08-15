MP barra shows de Zezé Di Camargo e Naiara Azevedo em cidade de MT por gasto milionário O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) suspendeu a realização da tradicional Festa do Peão... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h18 ) twitter

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) suspendeu a realização da tradicional Festa do Peão em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, que teria como principais atrações Zezé Di Camargo e Naiara Azevedo. O evento, previsto para ocorrer entre 27 e 31 de agosto, foi barrado após o Ministério Público do Estado (MPMT) apontar possível ilegalidade e falta de razoabilidade no gasto de R$ 2,2 milhões para sua realização, sendo cerca de 75% do valor destinado exclusivamente a shows nacionais.

Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

