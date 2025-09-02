MP pede suspensão de show de Zé Vaqueiro por contrato superfaturado em cidade do AM
O Ministério Público do Amazonas (MPAM) entrou com pedido de anulação do contrato firmado entre a...
O Ministério Público do Amazonas (MPAM) entrou com pedido de anulação do contrato firmado entre a Prefeitura de Boca do Acre, município a 1.555 quilômetros de Manaus, e a empresa do cantor Zé Vaqueiro. O órgão aponta indícios de superfaturamento na contratação do artista para o 27° Festival de Praia, iniciado em 30 de agosto e com programação até 14 de setembro. O valor, de R$ 600 mil, teria ultrapassado em R$ 179,6 mil a média praticada no mercado.
O Ministério Público do Amazonas (MPAM) entrou com pedido de anulação do contrato firmado entre a Prefeitura de Boca do Acre, município a 1.555 quilômetros de Manaus, e a empresa do cantor Zé Vaqueiro. O órgão aponta indícios de superfaturamento na contratação do artista para o 27° Festival de Praia, iniciado em 30 de agosto e com programação até 14 de setembro. O valor, de R$ 600 mil, teria ultrapassado em R$ 179,6 mil a média praticada no mercado.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: