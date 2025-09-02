MP pede suspensão de show de Zé Vaqueiro por contrato superfaturado em cidade do AM O Ministério Público do Amazonas (MPAM) entrou com pedido de anulação do contrato firmado entre a... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 19h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h38 ) twitter

MP pede suspensão de show de Zé Vaqueiro por contrato superfaturado em cidade do AM Portal Pop Mais

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) entrou com pedido de anulação do contrato firmado entre a Prefeitura de Boca do Acre, município a 1.555 quilômetros de Manaus, e a empresa do cantor Zé Vaqueiro. O órgão aponta indícios de superfaturamento na contratação do artista para o 27° Festival de Praia, iniciado em 30 de agosto e com programação até 14 de setembro. O valor, de R$ 600 mil, teria ultrapassado em R$ 179,6 mil a média praticada no mercado.

