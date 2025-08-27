Mulher de 55 anos morre após mal súbito após treino em academia de BH Uma mulher de 55 anos faleceu na manhã desta quarta-feira (27) enquanto se exercitava em uma... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h19 ) twitter

Mulher de 55 anos morre após mal súbito após treino em academia de BH Portal Pop Mais

Uma mulher de 55 anos faleceu na manhã desta quarta-feira (27) enquanto se exercitava em uma unidade da rede Smart Fit localizada na Avenida Portugal, no bairro Jardim Atlântico, região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava descansando entre séries de exercícios quando começou a passar mal e caiu no chão. Pessoas presentes no local tentaram prestar os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito ainda na academia.

