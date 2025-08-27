Logo R7.com
Mulher de 55 anos morre após mal súbito após treino em academia de BH

Uma mulher de 55 anos faleceu na manhã desta quarta-feira (27) enquanto se exercitava em uma...

Mulher de 55 anos morre após mal súbito após treino em academia de BH Portal Pop Mais

Uma mulher de 55 anos faleceu na manhã desta quarta-feira (27) enquanto se exercitava em uma unidade da rede Smart Fit localizada na Avenida Portugal, no bairro Jardim Atlântico, região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava descansando entre séries de exercícios quando começou a passar mal e caiu no chão. Pessoas presentes no local tentaram prestar os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito ainda na academia.

