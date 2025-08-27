Mulher de 55 anos morre após mal súbito após treino em academia de BH
Uma mulher de 55 anos faleceu na manhã desta quarta-feira (27) enquanto se exercitava em uma...
Uma mulher de 55 anos faleceu na manhã desta quarta-feira (27) enquanto se exercitava em uma unidade da rede Smart Fit localizada na Avenida Portugal, no bairro Jardim Atlântico, região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava descansando entre séries de exercícios quando começou a passar mal e caiu no chão. Pessoas presentes no local tentaram prestar os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito ainda na academia.
Uma mulher de 55 anos faleceu na manhã desta quarta-feira (27) enquanto se exercitava em uma unidade da rede Smart Fit localizada na Avenida Portugal, no bairro Jardim Atlântico, região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava descansando entre séries de exercícios quando começou a passar mal e caiu no chão. Pessoas presentes no local tentaram prestar os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito ainda na academia.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: