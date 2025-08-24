Mulher é presa após se passar por juíza, promotora e chefe da Interpol
A mulher afirmava ocupar vários cargos de alto escalão em instituições internacionais.
A tentativa de se passar por diferentes autoridades do sistema de Justiça terminou com a prisão de uma mulher em Mossoró, no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira (20). Usando documentos falsos, ela dizia ocupar cargos que iam de promotora a chefe da Interpol.
A tentativa de se passar por diferentes autoridades do sistema de Justiça terminou com a prisão de uma mulher em Mossoró, no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira (20). Usando documentos falsos, ela dizia ocupar cargos que iam de promotora a chefe da Interpol.
Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: