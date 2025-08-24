Logo R7.com
Mulher é presa após se passar por juíza, promotora e chefe da Interpol

A mulher afirmava ocupar vários cargos de alto escalão em instituições internacionais.

A tentativa de se passar por diferentes autoridades do sistema de Justiça terminou com a prisão de uma mulher em Mossoró, no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira (20). Usando documentos falsos, ela dizia ocupar cargos que iam de promotora a chefe da Interpol.

Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

