Mulher é presa após se passar por juíza, promotora e chefe da Interpol A mulher afirmava ocupar vários cargos de alto escalão em instituições internacionais. Portal Pop Mais|Do R7 24/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 16h57 )

A tentativa de se passar por diferentes autoridades do sistema de Justiça terminou com a prisão de uma mulher em Mossoró, no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira (20). Usando documentos falsos, ela dizia ocupar cargos que iam de promotora a chefe da Interpol.

