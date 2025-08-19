Logo R7.com
Mulher fica pendurada a 9 metros de altura após cair de cabine de roda-gigante na Índia; veja vídeo

Um momento de tensão foi registrado em um parque na Índia quando uma mulher ficou pendurada...

Um momento de tensão foi registrado em um parque na Índia quando uma mulher ficou pendurada a cerca de 9 metros de altura após cair de uma cabine de roda-gigante. Tudo foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

