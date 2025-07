Mumuzinho é acusado de dar calote em grupo de samba que cantou em seu bar O grupo musical Meu Samba é Assim denunciou nesta quarta-feira (30) que não recebeu o cachê... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mumuzinho é acusado de dar calote em grupo de samba que cantou em seu bar Portal Pop Mais

O grupo musical Meu Samba é Assim denunciou nesta quarta-feira (30) que não recebeu o cachê referente a uma apresentação realizada no Bar do Mumuzinho, no último dia 18 de julho. Segundo os músicos, todas as tentativas de resolver a situação de maneira amigável foram frustradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Cantor João Igor deixa hospital após ser baleado por PM; veja vídeo

SBT sonda Fabíola Reipert para vaga de Léo Dias no ‘Fofocalizando’

Harry Potter faz 45 anos e fãs transformam data em dia de festa na internet