Murilo Huff solicita investigação das contas do filho Léo

Murilo Huff Portal Pop Mais

O cantor Murilo Huff resolveu pedir o levantamento nas contas do filho Leo, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça. A atitude do cantor sertanejo vem em meio a disputa judicial com Dona Ruth pela guarda do menino.

Para saber mais sobre essa situação delicada e os desdobramentos da disputa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

