Musa da Mangueira é presa acusada de orquestrar morte de deputado Andressa Tainá Souza, influenciadora digital natural do Maranhão e uma das musas da Estação Primeira de... Portal Pop Mais|Do R7 01/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Musa da Mangueira é presa acusada de orquestrar morte de deputado Portal Pop Mais

Andressa Tainá Souza, influenciadora digital natural do Maranhão e uma das musas da Estação Primeira de Mangueira, foi presa na sexta-feira (1º/8), em desdobramento da Operação Dinheiro Sujo da Polícia Civil do Maranhão. Ela é apontada como liderança responsável por um esquema de jogos de azar e lavagem de dinheiro, com divulgação massiva em redes sociais.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Amiga diz que Ana Paula Arósio era controlada pela mãe e privada de tudo

Diego Alemão desafia Popó para luta: “Vai ter que me respeitar”

Portal POP Mais alcança mais de 50 milhões de usários únicos em julho