Naldo Benny diz que tem reunião marcada com Donald Trump: “Vou beneficiar o Brasil”

Naldo Benny voltou a dar o que falar ao revelar um encontro inusitado que promete movimentar sua carreira, e até a política internacional. O cantor contou que tem uma reunião marcada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e garantiu que pretende defender os interesses do Brasil na conversa.

Para saber mais sobre essa reunião que pode impactar o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

