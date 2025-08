Namorado sem rosto? Influenciadora viraliza com técnica inusitada para evitar inveja online Uma publicação curiosa chamou atenção nas redes sociais nesta semana. Uma influenciadora digital resolveu assumir seu... Portal Pop Mais|Do R7 04/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h18 ) twitter

Uma publicação curiosa chamou atenção nas redes sociais nesta semana. Uma influenciadora digital resolveu assumir seu novo relacionamento de forma… estratégica. Ao anunciar o namoro, ela postou uma sequência de fotos românticas, mas com um detalhe inusitado: em todas as imagens, a cabeça do namorado foi cortada propositalmente.

