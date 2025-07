Nana Rubim lança clipe de “Doce Gangsta” no Palácio da Liberdade, um dos locais mais icônicos de BH A cantora e compositora Nana Rubim acaba de lançar o clipe de “Doce Gangsta”, faixa que... Portal Pop Mais|Do R7 29/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 10h58 ) twitter

Nana Rubim no clipe de Portal Pop Mais

A cantora e compositora Nana Rubim acaba de lançar o clipe de “Doce Gangsta”, faixa que integra seu EP de estreia homônimo. Com direção de Mateus Lara, o vídeo foi gravado no emblemático Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, uma das construções mais imponentes da capital mineira, raramente utilizada como locação artística. Pela primeira vez, a sede simbólica do Governo de Minas Gerais é transformada em cenário de uma história de amor cíclico, delicado e intenso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse lançamento incrível!

