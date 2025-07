Nany People celebra 60 anos com espetáculo autobiográfico A atriz e humorista Nany People estreia seu novo espetáculo solo “Ser Mulher Não é Para... Portal Pop Mais|Do R7 10/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h18 ) twitter

A atriz e humorista Nany People estreia seu novo espetáculo solo “Ser Mulher Não é Para Qualquer Um” no dia 19 de julho, às 21h, no Theatro Via Sul, em Fortaleza. A apresentação marca uma comemoração múltipla: os 60 anos de vida da artista, 50 anos de carreira, 40 anos desde sua chegada a São Paulo e três décadas de presença na televisão brasileira.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre essa emocionante celebração!

