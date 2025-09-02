Nataly Mega posta álbum de fotos com novo namorado; veja
Nataly Mega, conhecida por seu trabalho como produtora e por seu antigo relacionamento com o comediante Fábio Porchat, usou as redes sociais para assumir seu novo namoro. Em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, 2, ela compartilhou um álbum de fotos com o empresário Frederico Groth, de 41 anos, CEO de uma startup de tecnologia.
