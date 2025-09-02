Nataly Mega posta álbum de fotos com novo namorado; veja Nataly Mega, conhecida por seu trabalho como produtora e por seu antigo relacionamento com o comediante... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h18 ) twitter

Nataly Mega posta álbum de fotos com novo namorado; veja

Nataly Mega, conhecida por seu trabalho como produtora e por seu antigo relacionamento com o comediante Fábio Porchat, usou as redes sociais para assumir seu novo namoro. Em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, 2, ela compartilhou um álbum de fotos com o empresário Frederico Groth, de 41 anos, CEO de uma startup de tecnologia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

