Nataly Mega posta álbum de fotos com novo namorado; veja

Nataly Mega, conhecida por seu trabalho como produtora e por seu antigo relacionamento com o comediante Fábio Porchat, usou as redes sociais para assumir seu novo namoro. Em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, 2, ela compartilhou um álbum de fotos com o empresário Frederico Groth, de 41 anos, CEO de uma startup de tecnologia.

