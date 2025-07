Netflix cancela três séries de uma vez e frustra fãs com histórias pela metade Nem sinal de renovação. A Netflix puxou o freio e cancelou de uma só vez três... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h58 ) twitter

Nem sinal de renovação. A Netflix puxou o freio e cancelou de uma só vez três séries que mal haviam começado. O aviso veio sem cerimônia, deixando fãs no vácuo e com mais perguntas do que respostas.

Para saber mais sobre essas cancelamentos e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

