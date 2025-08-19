Netflix divulga data e pôster de ‘Caramelo’, com Rafael Vitti
A Netflix anunciou nesta terça-feira (19), a estreia de “Caramelo”, filme estrelado por Rafael Vitti e o cão-astro Amendoim, que chega à plataforma no dia 8 de outubro. Junto com a data, o serviço de streaming divulgou o pôster principal do longa e um vídeo-teaser mostrando aquele momento clássico da rotina de quem tem um pet: encontros que mudam a vida.
