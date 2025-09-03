Netflix divulga teaser de ‘Casa de Dinamite’ e anuncia estreia no Brasil
Longa estará disponível globalmente na plataforma em outubro
A Netflix revelou nesta quarta-feira (3) o teaser de Casa de Dinamite, o novo filme da cineasta Kathryn Bigelow, que promete deixar o público grudado na tela. Com estreia em circuito selecionado de cinemas do Brasil marcada para 9 de outubro, o longa estará disponível globalmente na plataforma a partir de 24 de outubro.
A Netflix revelou nesta quarta-feira (3) o teaser de Casa de Dinamite, o novo filme da cineasta Kathryn Bigelow, que promete deixar o público grudado na tela. Com estreia em circuito selecionado de cinemas do Brasil marcada para 9 de outubro, o longa estará disponível globalmente na plataforma a partir de 24 de outubro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este emocionante lançamento!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este emocionante lançamento!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: