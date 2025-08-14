Netflix divulga trailer da Parte 2 de Wandinha; assista
A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (14), o trailer da Parte 2 da segunda temporada de Wandinha,...
A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (14), o trailer da Parte 2 da segunda temporada de Wandinha, que chega às telas em 3 de setembro. A grande novidade? A segunda metade da temporada promete ainda mais confusão na Escola Nunca Mais e traz a família Addams completa no centro da trama.
A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (14), o trailer da Parte 2 da segunda temporada de Wandinha, que chega às telas em 3 de setembro. A grande novidade? A segunda metade da temporada promete ainda mais confusão na Escola Nunca Mais e traz a família Addams completa no centro da trama.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: