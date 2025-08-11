Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Netflix libera suspense e novidades para maratonar nesta semana

A semana está recheada de lançamentos na Netflix para todos os gostos: tem suspense, reality, animação,...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Netflix libera suspense e novidades para maratonar nesta semana Portal Pop Mais

A semana está recheada de lançamentos na Netflix para todos os gostos: tem suspense, reality, animação, documentário e até drama carcerário. Se você está procurando o que assistir nos próximos dias, aqui vão algumas dicas para ficar de olho no catálogo.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre as novidades da Netflix e não perder nenhuma estreia!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.