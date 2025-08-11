Netflix libera suspense e novidades para maratonar nesta semana A semana está recheada de lançamentos na Netflix para todos os gostos: tem suspense, reality, animação,... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Netflix libera suspense e novidades para maratonar nesta semana Portal Pop Mais

A semana está recheada de lançamentos na Netflix para todos os gostos: tem suspense, reality, animação, documentário e até drama carcerário. Se você está procurando o que assistir nos próximos dias, aqui vão algumas dicas para ficar de olho no catálogo.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre as novidades da Netflix e não perder nenhuma estreia!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Fiuk e Fábio Jr.: entenda a crise entre pai e filho que movimenta as redes sociais

Vídeo de ‘alien’ na varanda viraliza após gravação de moradora: ‘Vão achar que sou louca’

Justiça no K-Pop! NewJeans derrota youtuber assediador e recebe indenização milionária; entenda o caso