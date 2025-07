Netflix revela imagens de drama com Rodrigo Santoro A Netflix liberou, nesta quarta-feira (30), as primeiras imagens (veja abaixo) de O Filho de Mil... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Netflix revela imagens de drama com Rodrigo Santoro Portal Pop Mais

A Netflix liberou, nesta quarta-feira (30), as primeiras imagens (veja abaixo) de O Filho de Mil Homens, adaptação do livro de sucesso do escritor português Valter Hugo Mãe. A prévia já dá uma ideia da emoção que vem por aí no filme, previsto para estrear globalmente em 2025. A produção é estrelada por Rodrigo Santoro e tem direção e roteiro de Daniel Rezende, conhecido por trabalhos como Bingo: O Rei das Manhãs e Turma da Mônica: Laços.

Para saber mais sobre essa emocionante adaptação e o que esperar do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Quem é você, Alice lança o single “gambito de belgrado”

Beyoncé supera US$2 bilhões em receita com turnês e quebra recorde

Nattan lança clipe de “Menina Eu Quero Teu Amor”; assista