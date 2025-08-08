Netinho de Paula lança “Não Mete Essa”, terceiro single do projeto “Juntos e Misturados” pela Radar Records Dando sequência ao resgate emocionante do álbum “Juntos e Misturados”, Netinho de Paula e a Radar... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Netinho de Paula lança Portal Pop Mais

Dando sequência ao resgate emocionante do álbum “Juntos e Misturados”, Netinho de Paula e a Radar Records, apresentam o terceiro single do projeto: “Não Mete Essa”, já disponível em todas as plataformas de música.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Arlindo Cruz, a voz do samba: relembre seus maiores sucessos que marcaram gerações

Radar Records lança o álbum oficial da Festa do Peão de Barretos 2025

Arlindo Cruz usou a música para superar o vício em drogas