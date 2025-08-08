Netinho de Paula lança “Não Mete Essa”, terceiro single do projeto “Juntos e Misturados” pela Radar Records
Dando sequência ao resgate emocionante do álbum “Juntos e Misturados”, Netinho de Paula e a Radar...
Dando sequência ao resgate emocionante do álbum “Juntos e Misturados”, Netinho de Paula e a Radar Records, apresentam o terceiro single do projeto: “Não Mete Essa”, já disponível em todas as plataformas de música.
Dando sequência ao resgate emocionante do álbum “Juntos e Misturados”, Netinho de Paula e a Radar Records, apresentam o terceiro single do projeto: “Não Mete Essa”, já disponível em todas as plataformas de música.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: