Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Netinho de Paula lança “Não Mete Essa”, terceiro single do projeto “Juntos e Misturados” pela Radar Records

Dando sequência ao resgate emocionante do álbum “Juntos e Misturados”, Netinho de Paula e a Radar...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Netinho de Paula lança Portal Pop Mais

Dando sequência ao resgate emocionante do álbum “Juntos e Misturados”, Netinho de Paula e a Radar Records, apresentam o terceiro single do projeto: “Não Mete Essa”, já disponível em todas as plataformas de música.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.