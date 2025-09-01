Neymar eterniza vínculo com o Santos ao tatuar escudo do clube na coxa
Neymar, de 33 anos, decidiu eternizar sua ligação com o Santos em forma de arte na...
Neymar, de 33 anos, decidiu eternizar sua ligação com o Santos em forma de arte na pele. O jogador tatuou o escudo do clube na coxa direita, logo acima da frase já conhecida em seu corpo: “as pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer”.
Neymar, de 33 anos, decidiu eternizar sua ligação com o Santos em forma de arte na pele. O jogador tatuou o escudo do clube na coxa direita, logo acima da frase já conhecida em seu corpo: “as pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa emocionante homenagem de Neymar ao seu clube do coração!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa emocionante homenagem de Neymar ao seu clube do coração!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: