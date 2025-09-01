Logo R7.com
Neymar eterniza vínculo com o Santos ao tatuar escudo do clube na coxa

Neymar, de 33 anos, decidiu eternizar sua ligação com o Santos em forma de arte na...

Neymar, de 33 anos, decidiu eternizar sua ligação com o Santos em forma de arte na pele. O jogador tatuou o escudo do clube na coxa direita, logo acima da frase já conhecida em seu corpo: “as pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa emocionante homenagem de Neymar ao seu clube do coração!

