Neymar expõe ferimentos após jogo do Santos: ‘Podem virar longos 10 meses’
O atacante Neymar voltou a defender o Santos neste domingo (31), na Vila Belmiro, após cumprir...
O atacante Neymar voltou a defender o Santos neste domingo (31), na Vila Belmiro, após cumprir suspensão que o tirou da última rodada. O camisa 11, que aproveitou a folga para celebrar o aniversário do filho, Davi Lucca, entrou em campo contra o Fluminense, mas deixou o gramado insatisfeito – não apenas pelo empate sem gols.
O atacante Neymar voltou a defender o Santos neste domingo (31), na Vila Belmiro, após cumprir suspensão que o tirou da última rodada. O camisa 11, que aproveitou a folga para celebrar o aniversário do filho, Davi Lucca, entrou em campo contra o Fluminense, mas deixou o gramado insatisfeito – não apenas pelo empate sem gols.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: