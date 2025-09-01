Neymar expõe ferimentos após jogo do Santos: ‘Podem virar longos 10 meses’ O atacante Neymar voltou a defender o Santos neste domingo (31), na Vila Belmiro, após cumprir... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 07h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 07h57 ) twitter

Neymar no Santos • Raul Baretta/ Santos FC Portal Pop Mais

O atacante Neymar voltou a defender o Santos neste domingo (31), na Vila Belmiro, após cumprir suspensão que o tirou da última rodada. O camisa 11, que aproveitou a folga para celebrar o aniversário do filho, Davi Lucca, entrou em campo contra o Fluminense, mas deixou o gramado insatisfeito – não apenas pelo empate sem gols.

